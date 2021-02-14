شكرا لقرائتكم خبر لا إصابات بكورونا خلال موسم العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط.

واستمع نائب أمير المنطقة خلال اللقاء إلى شرح عن أعمال الوزارة خلال موسم العمرة، والتي لم تشهد تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في وقت جرى فيه التركيز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية لهم.

كما اطلع الأمير بدر بن سلطان على خطط الوزارة التطويرية، وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن.

من جهة أخرى استقبل نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة المعين حديثا حاتم الشنقيطي.

وهنأ الشنقيطي بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله.

واستقبل نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع النيابة العامة بالمنطقة المعين حديثا عبدالعزيز الدوسري.

وهنأ الدوسري، بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق والعون في مهام عمله، مستعرضا خطط فرع النيابة بالمنطقة، الهادفة لرفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، وسبل تعزيز التعاون بين الإمارة والفرع.

من جانبه قدم مدير عام فرع النيابة العامة بالمنطقة شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة، مؤكدا حرصه ومنسوبي الفرع على تطوير العمل بما يحقق التطلعات.