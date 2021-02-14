أمير مكة يستعرض جودة السلع والمنتجات بالسوق

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واستمع أمير المنطقة إلى نبذة عن جهود هيئة المواصفات في رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات والسلع بالسوق، وجهودها في مجال إصدار المواصفات القياسية لخدمات الحج والعمرة، والبرنامج السعودي لسلامة المنتجات، كما هنأ السيف بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، يرافقه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة المعين حديثا إبراهيم السيف.واستمع أمير المنطقة إلى نبذة عن جهود هيئة المواصفات في رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات والسلع بالسوق، وجهودها في مجال إصدار المواصفات القياسية لخدمات الحج والعمرة، والبرنامج السعودي لسلامة المنتجات، كما هنأ السيف بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله.

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