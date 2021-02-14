ضبط شخص قلد تجهيزات المركبات الأمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن تورط في تركيب تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية، وقيادة المركبة بالمخالفة، من دون لوحات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر لقيامه بتركيب تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية، وقيادة المركبة بالمخالفة، من دون لوحات التسجيل الخاصة بها، في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض، إضافة إلى توثيق ونشر مخالفته في حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكد الكريديس أن تركيب تجهيزات بالمركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفا لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.