فتح المسار الشمالي لشارع الأميرة البندري في سنابل جدة

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وأوضح مدير عام الطرق والجسور في الأمانة المهندس صالح البخاري، أن أعمال توسعة الطريق تأتي ضمن مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء في جنوب جدة، ويهدف إلى تحرير الحركة المرورية على الطريق الذي يشهد ازدحاما مروريا وكثافة لحركة المركبات كونه مدخلا رئيسا لحي السنابل والأحياء المجاورة (الأجاويد، الهدى، الأمير عبدالمجيد، الأمير فواز)، مشيرا إلى أن التوسعة ستحسن الخدمات على الطريق وتسهم في رفع مستوى الأمان والسلامة لسالكيه.وأضاف البخاري بأن الأعمال الإنشائية تضمنت إنارة الطريق بـ 200 عمود إنارة تشتمل على 400 فانوس LED، إضافة لأعمال أرصفة وإنشاء جزيرة وسطية بعرض 4 أمتار وجزر خدمات بعرض 5 أمتار وجزيرة طرفية بعرض مترين.
من أعمال التوسعة
- 84600 م3 صخور تعترض المسار أزيلت
- 13 ألف م3 كمية طبقتي الأساس الاسفلتي والسطحي
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