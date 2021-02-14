شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة عن متهور يقود مركبته بسرعة جنونية في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة في ‎الطائف نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً.

وأوضحت إدارة المرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه.

وكانت شرطة الرياض ألقت القبض على مواطن لقيامه بتركيب تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية، وقيادة المركبة بالمخالفة، من دون لوحات التسجيل الخاصة بها، في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض.

بالإضافة إلى توثيق ونشر مخالفته في حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إيقافه وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.