شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح قدرة لقاح أسترازينيكا على مكافحة تحورات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن لقاح كورونا الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، من اللقاحات الواعدة.

وقال العبدالعالي أن التجارب والدراسات والأبحاث على اللقاح أثبتت أنه من اللقاحات الفعالة، مشيرًا إلى أنه استخدم بشكل واسع، ونتائجه تشير إلى أنه فعال، مبينا أن اللقاح يقلل من فرص المرض الشديد، مؤكدًا أن الإحصائيات تشير إلى أن 100% ممن أخذوا اللقاح لم يحتاجوا إلى تلقي عناية حرجة أو عناية مركزة، ولم تسجل بينهم وفيات نتيجة الإصابة بكورونا.

وأوضح متحدث الصحة قدرة لقاح أسترازينيكا على مكافحة تحورات فيروس كورونا،حيث قال إن الدراسات تشير إلى أن معظم اللقاحات المعتمدة حاليا تلعب دورا وفعالية لتجاوز ما تم رصده من تحورات بشكل عام، باستثناءات محدودة.