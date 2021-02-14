شكرا لمتابعة خبر عن مفاجأة مثيرة في واقعة اعتداء شخص على حارس أمن أمام مدخل تجاري بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع متداول يعتدي على أحد موظفي الحراسات الأمنية المدنية أمام مدخل تجاري في مدينة الرياض.

واتضح أن الاعتداء نتيجة خلاف شخصي بينهما وليس كما ادعى حارس الأمن من أن السبب هو عدم التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.