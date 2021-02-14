شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تدعو لاستلام جواز السفر خلال المدة المحددة لاستلامه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شددت المديرية العامة للجوازات على استلام جواز السفر خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده.

وأكدت أن عدم استلام جواز السفر خلال المدة المحددة لاستلامه يؤدي إلى إلغاء الجواز دون استرداد الرسوم.

ودعت المديرية العامة للجوازات إلى استلام جواز سفرك خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفادياً لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم.