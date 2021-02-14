بالصور.. الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل المدير الجديد لشرطة الحدود الشمالية

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بمحافظة رفحاء، اليوم الأحد، مدير شرطة المنطقة السابق اللواء صالح بن عواض الجابري؛ يرافقه مدير الشرطة المعين حديثًا العميد رياض بن بدر الحزيمي.

وقدّم أمير المنطقة شكره وتقديره للواء الجابري على جهوده المبذولة خلال فترة عمله، متمنيًّا له التوفيق في مهام عمله الجديدة، مهنئًا العميد الحزيمي؛ بمناسبة تعيينه مديرًا لشرطة منطقة الحدود الشمالية، سائلًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

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