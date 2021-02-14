اتفاقية شراكة مجتمعية تحت مظلة لجنة تنمية حيّي بدر والشفا ومركز بيت الخبرة

وقعت كل من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحيّي بدر والشفا ومركز بيت الخبرة والدراسات الاجتماعية الأهلي اتفاقية شراكة وتعاون لمشروع «تكوين واستقرار».

وتستهدف الخطة التنفيذية للمشروع بالتعاون بين الطرفين لرفع مستوى الوعي بين أفراد الأسرة من خلال برامج تنموية ووقائية في مجال الأسرة من خلال كوادر بشرية مختصة، كما تهدف الشراكة لمد جسور التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك للوصول لتكوين واستقرار الأسرة السعودية والحد من الطلاق والخلاف الأسري.

وأوضح صالح بن مبارك آل شايع، رئيس مجلس الإدارة، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداد لنجاحات وشراكات سابقة بين الطرفين تكللت بالنجاح، وآخرها مشروع «تكوين واستقرار»، حيث يستهدف بتفعيله وفق أفضل وأعلى المعايير وبما لدى الطرفين من خبرات سابقة تنوعت بين المنهج الأكاديمي في التعامل مع الأسرة، والممارسات والخبرات السابقة، ليتم التخطيط لتنفيذ هذا المشروع.

واختتم الشايع حديثه بأن مركز بيت الخبرة والدراسات الاجتماعية الأهلي بقيادة المدير التنفيذي الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وبما لديهم من خبرات والتي أسهمت طيلة السنوات الماضية وما زالت في مجال الإصلاح والاستشارات الأسرية؛ حيث أكسبتهم العديد من الخبرات والممارسات مما نتج عنه تقديم العديد من البرامج والأنشطة ذات الأثر الممتد لأفراد الأسرة.

وبيّن فواز الحربي عضو مجلس الإدارة المشرف الإعلامي باللجنة، بأنه ضمن مستهدفاتنا المستقبلية تفعيل جانب الشراكات مع الجهات العاملة بالحي بالإضافة إلى الجهات التي تسهم بتكامل أعمال وبرامج اللجنة.

اقرأ أيضًا:

«المستشار العقاري» يقدم خدماته لأكثر من مليون مستفيد ويصدر 820 ألف توصية