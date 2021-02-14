«الصحة»: 100% ممن تلقوا لقاح أسترازينيكا لم تسجَّل بينهم وفيات بـ«كورونا»

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن لقاح كورونا الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، من اللقاحات الواعدة.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، أن التجارب والدراسات والأبحاث على اللقاح أثبتت أنه من اللقاحات الفعالة، مشيرًا إلى أنه استخدم بشكل واسع، ونتائجه تشير إلى أنه فعال.

وأشار إلى أن اللقاح يقلل من فرص المرض الشديد، مؤكدًا أن الإحصائيات تشير إلى أن 100% ممن أخذوا اللقاح لم يحتاجوا إلى تلقي عناية حرجة أو عناية مركزة، ولم تسجل بينهم وفيات نتيجة الإصابة بكورونا.

وحول قدرة لقاح أسترازينيكا على مكافحة تحورات فيروس كورونا، قال متحدث الصحة، إن الدراسات تشير إلى أن معظم اللقاحات المعتمدة حاليا تلعب دورا وفعالية لتجاوز ما تم رصده من تحورات بشكل عام، باستثناءات محدودة.