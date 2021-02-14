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«التعاون الإسلامي» تدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في خميس مشيط

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت تضامنها مع المملكة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار (مفخختين) بطريقة متعمدة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بالمملكة؛ حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.

وشدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وجدد التأكيد على وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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