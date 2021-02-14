الصحة: استمرار إيجابية مسحة كورونا بعد التعافي أمر طبيعي في بعض الحالات

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المرحلة الحالية للمنحنى الوبائي لإصابات فيروس كورونا بالمملكة، حساسة تتطلب الحرص.

وأوضح متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في المملكة اليوم الأحد، أنه لا تزال لدينا مناطق في المملكة ترصد تصاعدًا في الحالات، مشيرًا إلى أن تمديد الإجراءات الاحترازية يؤكد اهتمام المملكة بصحة الإنسان.

وأكد العبدالعالي أن الحجر الصحي مطلوب لكل من خالط مصابا بكورونا، مضيفًا أن استمرار إيجابية مسحة كورونا بعد التعافي أمر طبيعي في بعض الحالات.