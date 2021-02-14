النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي هرَّب 64 مليون ريال و19 كيلو ذهب خارج المملكة

أعلنت النيابة العامة الإطاحة بتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج.

وقالت النيابة العامة، في بيان صادر عنها اليوم، إن مجموع ما تمكن التشكيل العصابي من تهريبه بلغ أربعة وستين مليونًا وثمانمائة وستين ألف ريال، وكميات من الذهب يُقدر وزنها بـ19 كيلوجرامًا.

وأشارت إلى أن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة، وصدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عامًا، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ مليونًا وعشرين ألفًا وستمائة وتسعين ريالًا، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة.

وأكد البيان أنه حكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، مشيرًا إلى أن العمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج.

وشددت النيابة العامة أنها لن تألوا جهدًا في انفاذ توجيهات ولاة الأمر وتحقيق تطلعاتهم من خلال تطبيقها للأنظمة بكل حزم وصرامة بحق كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، بهدف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن الغالي والقضاء على الجريمة ومحاربتها.