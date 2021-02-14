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بالصور.. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره اليمني العلاقات الثنائية

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الرياض - محمد عبدالله - بحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك..

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وقد أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريمًا لوزير الخارجية اليمني والوفد المرافق له.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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