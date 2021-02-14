السديس لمنسوبي وكالة المسجد النبوي: لا تهاون في إجراءات كورونا لضمان سلامة الجميع

تابع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسير منظومة العمل بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وتنفيذهم للتوجيهات والتعليمات الصادرة كافة من الجهات الصحية والأمنية في التعامل مع الجائحة.

وقال: «من واجبنا في الوكالة المحافظة على سلامة قاصدي وزوار المسجد النبوي ومنسوبي ومنسوبات الوكالة، مع متابعة ما يستجد من إجراءات في هذه الشأن، وتسخير كل ما يمكن للتسهيل على القاصدين والمنسوبين بما يسهم في الحد والوقاية من انتشار الفيروس».

وأشار الشيخ السديس إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وفرت جميع الإمكانات لسلامة الزوار والقاصدين.

وأكد أهمية تطوير الأعمال التقنية والتوجيهية واستثمارها، والعمل على محور الحوكمة، ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مشيداً بالقيادات النوعية التي تم استقطابها مؤخراً في الرئاسة والوكالة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمبنى وكالة شؤون المسجد النبوي، مع فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي والمشرف العام على مكتب الرئيس العام بوكالة الرئاسة الأستاذ عبدالعزيز الأيوبي، والمستشار والوكيل المشرف على الشؤون العلمية والأكاديمية بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور نبيل اللحيدان, ومساعد مدير عام مكتب الرئيس العام بالرئاسة عمر بن عبدالعزيز الحميدي.

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