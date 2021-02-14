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التحالف: المدنيون خط أحمر.. ونرد على الحوثي باستهداف قياداته وليس بشكل عشوائي

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أن الميليشيا تنفذ أجندة الحرس الثوري..

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح في مقابلة مع قناة «العربية»، اليوم الأحد، أن «تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران».

وشدد على أن المدنيين والأعيان المدنية «خط أحمر»، مؤكدًا أنه سيرد بشكل حازم، وفقًا للقوانين الدولية. وتابع قائلًا: «التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي، وليس بشكل عشوائي».

وكشف أن قواته اعترضت أكثر من 345 صاروخًا باليستيًا و515 طائرة مسيرة، معتبرًا أن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.

وردًا على سؤال حول رفع الولايات المتحدة للحوثيين من قائمة الإرهاب، وإمكانية تأثير ذلك على تحركاتهم الأخيرة، أوضح المتحدث أن القرار الأمريكي لم يشمل قادة الميليشيات، كما أن الإدارة الأمريكية جددت موقفها الداعم للمملكة.

محمد يوسف

محمد يوسف

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