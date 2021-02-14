لا حاجة إلى الإنترنت.. فقط بلوتوث.. «الصحة» توضح آلية عمل «تباعد» للحد من كورونا

أوضحت وزارة الصحة آلية عمل تطبيق تباعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بتحديد المخالطين للمصابين.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، تعرف على تطبيق تباعد، أحد أهم التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وساهم معنا في الوصول إلى الأمان الصحي بإذن الله من خلال تحميلك التطبيق.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قامت بتطوير تطبيق (تباعد)؛ لاكشاف وتحديد المخالطين لمصابين بجائحة كوفيد 19خلال الـ14 يومًا الماضية من خلال خاصية الإشعارات التي يرسلها التطبيق باستخدام تقنية البلوتوث.

وأوضحت وزارة الصحة أنه برسالة واحدة يمكن للمضاب بفيروس كورونا المستجد إيصال إخطار وإشعار لكل شخص قابله خلال الأسبوعين الماضيين على اكتشاف إصابته؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحفاظ على خصوصية المعلومات والبيانات للمصاب.

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