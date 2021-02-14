أمير مكة يستقبل محافظ المواصفات والمقاييس



استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بمكتبه في جدة، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، يرافقه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة المعين حديثًا، إبراهيم السيف. واستمع أمير المنطقة إلى نبذة عن جهود هيئة المواصفات في رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات والسلع بالسوق، وجهودها في مجال إصدار المواصفات القياسية لخدمات الحج والعمرة، والبرنامج السعودي لسلامة المنتجات.

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