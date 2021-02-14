بدر بن سلطان يستقبل نائب الحج ومدير فرع النيابة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط. واستمع الأمير بدر خلال اللقاء إلى شرحٍ عن أعمال الوزارة خلال موسم العمرة، والتي لم تشهد تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا ، في وقت تم فيه التركيز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية لهم، كما اطلع الأمير بدر بن سلطان، على خطط الوزارة التطويرية، وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن. من جهة ثانية استقبل، الأمير بدر بن سلطان، مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة المعين حديثًا، حاتم الشنقيطي.. وهنأه بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، كما استقبل مدير عام فرع النيابة العامة بالمنطقة المُعين حديثًا، عبدالعزيز الدوسري.. وهنأه بمناسبة تعيينه، مستعرضًا خطط فرع النيابة بالمنطقة الهادفة لرفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، وسبل تعزيز التعاون بين الإمارة والفرع.



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