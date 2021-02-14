بدر بن سلطان يستقبل نائب الحج ومدير فرع النيابة

من جهة ثانية استقبل، الأمير بدر بن سلطان، مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة المعين حديثًا، حاتم الشنقيطي.. وهنأه بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، كما استقبل مدير عام فرع النيابة العامة بالمنطقة المُعين حديثًا، عبدالعزيز الدوسري.. وهنأه بمناسبة تعيينه، مستعرضًا خطط فرع النيابة بالمنطقة الهادفة لرفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، وسبل تعزيز التعاون بين الإمارة والفرع.
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