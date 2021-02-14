شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الأمير سطام» تحدد تنظيم إجراء الاختبارات الفصلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضح المتحدث باسم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عيسى بن خلف الدوسري أن تنظيمات إجراء الاختبارات الفصلية للعام الجامعي ١٤٤٢هـ تحددت آليتها، إذ إن جميع المقررات النظرية في البرامج العلمية والإنسانية والأدبية تكون اختباراتها إلكترونية عن بعد، فيما ستكون اختبارات الكليات الصحية والهندسية والسنة التحضيرية حضورية في ضوء ما تحدده الكلية من مقررات والاستفادة من الاختبارات الإلكترونية في مقرراتها النظرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمات المتبعة والمبلغة للكليات سابقاً. وستكون اختبارات المقررات العملية حضورية، مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمات المتبعة والمبلغة للكليات سابقاً.

هذا وسيتم تقييم الوضع بشكل كامل بعد مرور 10 أسابيع من بداية هذا الفصل الدراسي وتحديد آلية الدراسة والاختبارات النهائية على ضوء ذلك.