شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جازان تغلق 16 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها 16 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها نفذت مساء أمس 479 جولة ميدانية رقابية على المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وحررت 59 مخالفة.

وأضاف أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها تكثف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، حيث نفذت الفرق الرقابية خلال الأسبوع الماضي 4976 جولة رقابية ورصدت 725 مخالفة وأغلقت 170 منشأة مخالفة، فيما جرت مصادرة 4734 كيلوغرامًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأنه سوف يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.