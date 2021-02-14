السعودية اليوم / جامعة الأمير سطام تعلن آلية الاختبارات الفصلية للطلاب والطالبات



السيح 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، تنظيمات وآلية وإجراءات الاختبارات الفصلية للعام الجامعي الحالي التي ستكون "عن بُعد" في معظم الكليات حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عيسى الدوسري، أن الاختبارات ستكون "عن بعد" باستثناء بعض الكليات التي ترى أهمية حضور الطلاب والطالبات للاختبارات في بعض مقرراتها، مبينًا أن المقررات النظرية في البرامج العلمية والإنسانية والأدبية ستكون اختباراتها عن بعد، فيما ستكون اختبارات الكليات الصحية والهندسية والسنة التحضيرية حضورية في ضوء ما تحدده الكلية، في حين ستكون اختبارات المقررات العملية حضورية مع التقيد بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم الوضع بعد مرور عشرة أسابيع من بداية هذا الفصل الدراسي وستحدد آلية الدراسة والاختبارات النهائية على ضوئه بمشيئة الله.

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18:27ت م

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