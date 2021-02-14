

بريدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم, أن فرق استكشاف ومكافحة أسراب الجراد الصحراوي, مسحت خلال شهر فبراير الحالي 46081 هكتارًا، وعالجت 32380 هكتارًا في المنطقة.

وأوضح مدير الفرع المهندس عبدالعزيز الرجيعي, أن أعمال المكافحة تتم الآن على مجاميع الدبا حديث الفقس في محافظة الشماسية كما تتم أعمال المكافحة على الأسراب التي غزت المنطقة خلال بداية فبراير الحالي في محافظات عنيزة والمذنب وعيون الجواء والبكيرية ومركز قصيباء وروض الجواء وغاف الجواء والعديد من المحافظات والمراكز حيث شهدت ظهور أسراب من الجراد الصحراوي.

وبين أن الوضع العام مازال خاضعًا للمتابعة مع استمرار الاستكشاف المكثف، والمكافحة المباشرة، داعيًا جميع النحالين ومربي الماشية في المنطقة إلى التعاون مع الفرق العاملة في مكافحة الجراد الصحراوي، وذلك بالتحرك الفوري عندما يتطلب الأمر ذلك حفاظًا على مواردهم وتسهيلًا لعمليات الفرق.

// انتهى //

18:23ت م

0164





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " البيئة " بالقصيم: مسح 46081 هكتارًا، ومعالجة 32380 هكتارًا لمكافحة الجراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.