السعودية اليوم / شرطة الرياض : الاعتداء نتيجة خلاف شخصي للفيديو المتداول عبر شبكات التواصل



الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخص على أحد موظفي الحراسات الأمنية المدنية أمام مدخل مركز تجاري بمدينة الرياض، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية أطراف القضية ، وتبين أن الاعتداء نتيجة خلاف شخصي بينهما وليس كما ادعى حارس الأمن من أن السبب هو عدم التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

18:13ت م

0163



الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخص على أحد موظفي الحراسات الأمنية المدنية أمام مدخل مركز تجاري بمدينة الرياض، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية أطراف القضية ، وتبين أن الاعتداء نتيجة خلاف شخصي بينهما وليس كما ادعى حارس الأمن من أن السبب هو عدم التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة.// انتهى //18:13ت م0163

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