السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى البحريني يلتقي برئيس الجمعية الوطنية الكوري



المنامة 02 رجب 1442 هـ الموافق14 فبراير 2021 م واس

التقى رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح برئيس الجمعية الوطنية في كوريا بارك بيونغ سوغ الذي يزور البحرين حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية وتطوير العلاقات مع الجمعية الوطنية، وتبادل الزيارات والتنسيق فيما يتعلق بالمواقف من الموضوعات المطروحة في المحافل الدولية.

// انتهى //

17:56ت م

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