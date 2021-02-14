السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية بنجران" تنفذ 2016 جولة تفقدية خلال أسبوعين لمتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية



نجران 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران 2016 جولة رقابية خلال الأسبوعين المنصرمة على مساجد وجوامع منطقة نجران ومحافظاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس

وأكد مدير الفرع عبدالرحمن العصيمي, أن الفرق الميدانية ستواصل الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، إضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية، حاثًا المصلين ومنسوبي المساجد على اتخاذ وسائل السلامة لتوقي وباء كورونا.

// انتهى //

17:50ت م

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نجران 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران 2016 جولة رقابية خلال الأسبوعين المنصرمة على مساجد وجوامع منطقة نجران ومحافظاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وأكد مدير الفرع عبدالرحمن العصيمي, أن الفرق الميدانية ستواصل الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، إضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية، حاثًا المصلين ومنسوبي المساجد على اتخاذ وسائل السلامة لتوقي وباء كورونا.// انتهى //17:50ت م0161

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