السعودية اليوم / العراق يسجل 2224 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2224 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 15 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13179, فيما سجلت 1079 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 607059 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 23614, منهم 275 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

17:48ت م

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بغداد 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2224 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 643852 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 15 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13179, فيما سجلت 1079 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 607059 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 23614, منهم 275 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //17:48ت م0160

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