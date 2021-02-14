اقتصادي / المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يطلق ندوة كفاءة الطاقة في قطاع السيارات بالمملكة



جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

يطلق المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة بعد غدٍ الثلاثاء فعاليات ندوة كفاءة الطاقة في قطاع السيارات في المملكة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية واتحاد مصنعي السيارات في اليابان والمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط ومركز اليابان للتعاون الدولي.

وتهدف الندوة التي تأتي في إطار علاقات التعاون بين المملكة واليابان، إلى تعزيز دور الشباب في المملكة كخبراء مستقبليين في مجال كفاءة الطاقة، وذلك باستعراض كفاءة طاقة السيارات في المملكة ومواكبتها للاستفادة من الموارد الهيدروكربونية الثمينة، ومعالجة تغير المناخ الذي يمكن أن يضر المملكة ونظامها الإيكولوجي.

من جانبه أكد المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات سالم بن حسن الأسمري، أن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود طُبق في يناير 2016 ، حيث تعد كفاءة الطاقة في ثاني أكبر القطاعات استهلاكًا للوقود في المملكة من البنود العاجلة التي يتوجب مناقشتها.

ونوه المدير التنفيذي بما شهدته المملكة من نمو اقتصادي على مدى السنوات الماضية مما أدى إلى ارتفاع استهلاك الطاقة، لافتًا النظر إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC) بدأ في تطبيق المعايير الخاصة بكفاءة الطاقة، ومن أبرزها قطاع النقل وتقنية السيارات.

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17:48ت م

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