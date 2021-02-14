السعودية اليوم / أمانة جدة تعزز جهودها التوعوية عبر حملة "لسلامتنا نلتزم"



جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

شكلت الحملات التوعوية لأمانة محافظة جدة تحت عنوان لسلامتنا نلتزم بمشاركة 1000 متطوع، أثرًا إيجابيًا من خلال دعم الجهود الميدانية مع الجهات ذات العلاقة للتوعية والتثقيف بأهمية تطبيق التدابير والبروتوكولات الوقائية للتصدي لفيروس

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني ، أن الحملة التوعوية انطلقت بمشاركة المتطوعين لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمرتادي المنشآت التجارية والأسواق، مؤكدًا مواصلة الجانب التوعوي والتثقيفي بالتزامن مع إجراءات الرقابة الميدانية في إطار المجهودات التي تبذلها الأمانة ضمن منظومة الجهات ذات العلاقة لتعزيز الشراكة المجتمعية في مواجهة الأزمة.

// انتهى //

17:48ت م

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جدة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسشكلت الحملات التوعوية لأمانة محافظة جدة تحت عنوان لسلامتنا نلتزم بمشاركة 1000 متطوع، أثرًا إيجابيًا من خلال دعم الجهود الميدانية مع الجهات ذات العلاقة للتوعية والتثقيف بأهمية تطبيق التدابير والبروتوكولات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني ، أن الحملة التوعوية انطلقت بمشاركة المتطوعين لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمرتادي المنشآت التجارية والأسواق، مؤكدًا مواصلة الجانب التوعوي والتثقيفي بالتزامن مع إجراءات الرقابة الميدانية في إطار المجهودات التي تبذلها الأمانة ضمن منظومة الجهات ذات العلاقة لتعزيز الشراكة المجتمعية في مواجهة الأزمة.// انتهى //17:48ت م0158

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