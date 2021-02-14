السعودية اليوم / غينيا تسجل 4 وفيات بسبب إيبولا لأول مرة منذ 5 سنوات



كوناكري 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أعلن وزير الصحة الغيني ريمي لاما وفاة 4 أشخاص بسبب حمى إيبولا النزفية، في منطقة "نزيريكور" جنوبي شرقي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم عن الوزير الغيني قوله: إن المسؤولين "قلقون" بشأن تجدد ظهور فيروس إيبولا للمرة الأولى في البلاد، منذ 5 سنوات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت قبل أيام عن إيفاد فريق من علماء الأوبئة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد الإعلان عن وفاة سيدة في شمال شرق البلاد، متأثرة بالإصابة بفيروس إيبولا الذي ظهر في عدد من دول غرب أفريقيا خلال الفترة ما بين 2014-2016 وتسبب في وفاة أكثر من 20 ألف شخص بمختلف دول المنطقة.

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17:26ت م

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