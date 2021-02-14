السعودية اليوم / 450 مشاركاً يختتمون البرنامج الإرشادي للابتعاث بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل



الدمام 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

اختتمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل البرنامج الابتعاثي الافتراضي لعام 1442هـ، الذي نظمته كلية العلوم على مدى 12 يوم، بمشاركة 450 من المقبلين على الابتعاث والمهتمين، وقدمه 6 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن خاضوا تجربة الابتعاث.

وأوضحت عميدة كلية العلوم الدكتورة أمل العتيبي أن البرنامج قدم خدمات معرفية ودعم وتحفيز للمقبلين على الابتعاث من المعيدين والمحاضرين بالجامعة، واستعرض إيجابيات الابتعاث، إلى جانب إرشاد المقبلين على الابتعاث للإجراءات الواجب اتخاذها خلال مرحلة تقديم طلب الابتعاث، إضافة إلى نقل وتبادل الخبرات بين المبتعثين والمقبلين على الابتعاث لمختلف الدول والتخصصات.

// انتهى //

17:02ت م

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