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"التعاون الإسلامي" تدين الاستهداف الحوثي للمدنيين في خميس مشيط

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الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار (مفخختين) بطريقة متعمدة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بالمملكة، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.

وشدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وجدد التأكيد على وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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