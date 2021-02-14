شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول منصة لتأهيل وتوظيف الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -تدشين الملتقى الافتراضي لتوظيف الأيتام "عصامي" بالرياض لمدة أسبوع

- تنظيم دورات لتأهيل وتدريب المستفيدين من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة

- مشروع "أجرتي" يوفر سيارات بقيمة 10 ملايين ريال للايتام للعمل في النقل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" اليوم الأحد، الملتقى الافتراضي لتوظيف الأيتام، تحت شعار "عصامي"، الذي يستمر أسبوع بمشاركة جمعيات الأيتام بالمملكة.

وأشاد سموه بهذا العمل الخير، الذي سيعود على الأيتام بالنفع لمواصلة مشاركتهم في بناء مجتمعهم والإسهام في الكسب المادي الذي يأهلهم للاعتماد على أنفسهم في تكوين ذاتهم والاستفادة من هذا الملتقى الذي سيسهل عليهم الحصول على الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم.

وشكر سمو أمير الرياض رعاة الملتقى والداعمين كافة على مساهمتهم في المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الوطنية البناءة لهذه الفئة الغالية على المجتمع.

ويشارك في دعم الملتقى عدد من الجهات الحكومية والخاصة منها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت", والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وصندوق الموارد البشرية "هدف" والمجلس التخصصي الفرعي لجمعيات الأيتام والغرفة التجارية بالرياض, ومجموعة جسور التنمية للاستشارات والتطوير, ومؤسسة السنابل الوقفية, ومؤسسة عبد الله العثيم الخيرية.

كما يشتمل الملتقى على تنظيم دورات لتأهيل وتدريب المستفيدين من جمعيات رعاية الأيتام في جميع مناطق المملكة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تقديم جلسات استشارية وإرشادية لطالبي الوظائف من الأبناء. وسوف تتاح فرصة تنظيم شراكات فعّالة مع جهات التدريب والتوظيف لدعم المستفيدين.

ويتضمن كذلك إطلاق "المنصة الوطنية لتأهيل وتوظيف الأيتام" والتي تهدف إلى طرح الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والتسجيل بها من جميع المناطق وتسجيل طلبات التوظيف وإرفاق السيرة الذاتية, حيث ستعرض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الوظائف المتاحة لديها ووسائل التقديم والتواصل معها. كما يشتمل الملتقى تنظيم ورش عمل نوعية للباحثين عن الوظائف بالتعاون مع الخبرات في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية في مختلف القطاعات. ويتخلل الملتقى إقامة منتدى تقدم فيه أوراق عمل من المختصين في مختلف القطاعات.

كما تضمن حفل التدشين إطلاق مشروع "أجرتي" الذي يأتي ضمن أهداف الجمعية في تأهيل المستفيدين وتمكينهم للاعتماد على قدراتهم الذاتية لممارسة نشاط النقل الموجه والتشاركي بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي بتوفير مجموعة من السيارات بقيمة 10 ملايين ريال.

وتسعى جمعية إنسان من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل الرؤية الوطنية التي أكدت على نقل مستفيدي الجمعيات الخيرية ومنظمات القطاع غير الربحي من الرعوية إلى التنموية المنتجة وتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي للأيتام الأعزاء وإشراكهم في التنمية المجتمعية.

وسلم الأمير فيصل بن بندر مفاتيح سيارات مشروع “أجرتي” لاثنين من الأبناء الأيتام, كما تفضل سموه بتسليم دروع تكريمية لداعمي ملتقى “عصامي” ومشروع “أجرتي” وهم مؤسسة سليمان الراجحي التنموية ومؤسسة عبد الله العثيم الخيرية وعدد من الجهات الداعمة الأخرى.