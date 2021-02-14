شرطة الرياض: الاعتداء على موظف الحراسات بسبب خلافات شخصية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت شرطة الرياض سبب اعتداء أحد الأشخاص على أحد موظفي الحراسات الأمنية المدنية، مؤكدة أنه نتيجة خلاف شخصي وليس بسبب تجاهل الإجراءات الاحترازية كما زعم موظف الأمن.

سبب الاعتداء على موظف الحراسات الأمنية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخص على أحد موظفي الحراسات الأمنية المدنية أمام مدخل مركز تجاري بمدينة الرياض، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية أطراف القضية ، وتبين أن الاعتداء نتيجة خلاف شخصي بينهما وليس كما ادعى حارس الأمن من أن السبب هو عدم التزام متابعات الخليج 365 بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة.

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