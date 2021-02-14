إغلاق 170 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية في جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365- جازان

أغلقت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها مساء الأمس، 16 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان أن الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها نفذت مساء الأمس 479 جولة ميدانية رقابية على المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وحررت 59 مخالفة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف ابن سعيدان أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها تكثف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، حيث نفذت الفرق الرقابية خلال الأسبوع الماضي 4976 جولة رقابية، ورصدت 725 مخالفة وأغلقت 170 منشأة مخالفة، فيما جرى مصادرة 4734 كيلوجرامًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وأكد أمين منطقة جازان عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأنه سوف يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

شارك الخبر