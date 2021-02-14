اخبار السعوديه

إغلاق 170 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية في جازان

0 نشر
reporter 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم إغلاق 170 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

إغلاق 170 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية في جازان

متابعات الخليج 365- جازان

أغلقت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها مساء الأمس، 16 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس ، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان أن الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها نفذت مساء الأمس 479 جولة ميدانية رقابية على المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وحررت 59 مخالفة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف ابن سعيدان أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها تكثف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، حيث نفذت الفرق الرقابية خلال الأسبوع الماضي 4976 جولة رقابية، ورصدت 725 مخالفة وأغلقت 170 منشأة مخالفة، فيما جرى مصادرة 4734 كيلوجرامًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وأكد أمين منطقة جازان عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأنه سوف يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

جانب من الجولات الرقابية

شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا