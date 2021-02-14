فيديو.. متحدث الداخلية: أحذر الجميع من تداول الشائعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جدد متحدث الداخلية المقدم طلال الشلهوب التحذير من تداول الشائعات التي تثير الهلع والرهبة في المجتمع، سواء فيما يتعلق بجائحة كورونا أو أية شائعات تقلل من جهود المملكة لمكافحة هذه الجائحة، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

متحدث الداخلية يذكر بعقوبة ترويج الشائعات

وكان متحدث الداخلية قال في وقت سابق: نحذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كوفيد19، التي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا، لافتًا إلى أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة المقررة في المرة السابقة.

أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما جدد متحدث الداخلية التأكيد على أهمية تطبيق الاحترازات والتدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية سوف يكفي عن فرض إجراءات مشددة أو حتى فرض منع التجول.

وقال الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن التزام المجتمع هو الأساس، مشيرًا إلى وجود مستوى عال في المخالفات في منطقة الرياض، مشيرًا إلى أن أمر فرض منع التجول من عدمه بأمر متابعات الخليج 365 والمقيم.

حالات كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (282) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (363585) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2714) حالة من بينها (459) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (372732) حالة، توفي منهم (6433) حالة.

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