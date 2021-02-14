فيديو.. متحدث الصحة يعلن وصول توريدات لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي وصول توريدات لقاح كورونا إلى المملكة بعد توقف مؤقت بسبب الشركة المصنعة للقاح.

أهمية عودة لقاح كورونا

وأشار العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إلى أن جهود الجهات المعنية في المملكة تكللت بالنجاح حيث وصلت توريدات اللقاح والتي سوف تسهم في وضع الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا على مسارها الصحيح، لافتًا إلى أن الجرعات المعطاة بلغت قرابة نصف مليون جرعة.

وقال متحدث الصحة إنه بإمكان كل الراغبين بالتطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا الحصول على مواعيدهم خلال الأيام القليلة المقبلة كما يمكنهم تعجيل موعد الحصول عليها عبر تطبيق صحتي، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمن لم يتلق الجرعة الأولى فيمكنه حجز موعد اعتبارًا من يوم 18 فبراير.

وكانت الصحة أعلنت في وقت سابق إعادة جدولة الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح لمن سبق لهم الحصول على الجرعة الأولى مؤكدة أن المدة بين الجرعتين قد تصل إلى 6 أسابيع دون التأثير على فعالية اللقاح.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (282) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (363585) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2714) حالة من بينها (459) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (372732) حالة، توفي منهم (6433) حالة.

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