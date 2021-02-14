شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على "الخليج 365".. «الداخلية»: لا فرض لـ«منع التجول» إذا التزمنا بالإجراءات الاحترازية من «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه لن يكون هناك لفرض إجراءات مشددة أو منع للتجول إذا التزمنا جميعا بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكد متحدث «الداخلية» ردا على سؤال الزميلة في "الخليج 365" أمل السعيد خلال مداخلتها في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم (الأحد) لكشف مستجدات «كورونا» في المملكة، أن ذلك مرهون بما تراه الجهات المعنية بمتابعة الجائحة، مجددا نداءه بالالتزام التام من قبل جميع أفراد المجتمع، خصوصا بعد رصد أكثر من 47 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في كافة مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، وتسجيل منطقة الرياض العدد الأعلى من المخالفات بـ19.104 مخالفات.

وقال المقدم الشلهوب: «فالأمر بأيدينا مواطنين ومقيمين وزائرين، وأتمنى أن يتم التفاعل مع ما تقره الجهات الحكومية، وأن يبذل أفراد المجتمع جهدا موازيا لما تقوم به الجهات الحكومية من جهود».

وفي ما يخص عدم تعاون بعض مخالفي الإجراءات الاحترازية مع رجال الأمن الصناعي ورجال الضبط من القطاعات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص في بعض المواقع، شدد متحدث «الداخلية» على الجميع بالتعاون مع جميع جهات الضبط الميداني سواء من منسوبي القطاعات الأمنية من وزارة الداخلية أو جهات الضبط الخاصة بالجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص.

وقال: «من يتم ضبطه ستتم إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق كافة التعليمات بحقه الخاصة بالتمنع من التعاون مع الجهات الخاصة بضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا».