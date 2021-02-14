شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. 47335 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا (كوفيد-19) (47335) مخالفة وذلك للفترة من 25 / 6 / 1442هـ حتى 1 / 7 / 1442هـ

، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(19104)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(10576)، ثم المنطقة الشرقية بـ(5251)، ومنطقة القصيم بـ(2800)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2133)، ومنطقة الجوف بـ(1457)،ومنطقة عسير بـ(1367)، ومنطقة تبوك بـ(1243)، ومنطقة الباحة بـ(1106)ومنطقة حائل بـ(851)،

ومنطقة الحدود الشمالية بـ(604)، ثم منطقة جازان بـ(592) ومنطقة نجران بـ(251).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.