شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: إغلاق 5 مساجد في 3 مناطق بعد ثبوت 5 إصابات بـ«كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - باشرت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم (الأحد) إغلاق 5 مساجد مؤقتاً في ثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال سبعة أيام بلغ 62 مسجداً، موضحة أنه تم فتح 52 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين تحقيقاً لرسالة الوزارة.

ودعت الوزارة المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، فيما جددت التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر كورونا.