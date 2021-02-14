شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار «مفخخة» أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار «مفخخة» أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).