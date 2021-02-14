شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: «تطمن» و«تأكد» تستقبلان أكثر من 3.5 مليون مراجع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تواصل «الصحة» في جدة من خلال عيادات «تطمن» في مختلف أنحاء المحافظة تقديم خدماتها لكل من يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، حيث بلغ عدد مراجعي العيادات منذ افتتاحها وحتى أمس 1.948.438 مراجعا، تم من خلالها تقديم الخدمة الصحية للجميع دون تحديد موعد مسبق، ممن يشعر بأعراض كورونا مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، وتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

في حين قدم مركزا «تأكد» في كورنيش جدة وجامعة الملك عبدالعزيز خدماتهما لـ1.512.466 مستفيدا، وذلك منذ افتتاحهما وحتى الأربعاء الماضي، إلى جانب بعض مراكز تأكد التي أنشأتها الصحة في عدد من المراكز الصحية بمحافظة جدة، التي خصصتها للذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة الفحص لفايروس كورونا المستجد من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، إذ تساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.