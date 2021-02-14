شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الداخلية يعلن القبض على أشخاص روجوا شائعات حول كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب،أنه تم القبض على عدد من الأشخاص الذين روجوا الشائعات.

وأضاف الشلهوب أنه يمكن الاعتراض على مخالفات الإجراءات الوقائية عبر منصة أبشر، مبينا أن تمديد الإجراءات الاحترازية جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية في المملكة.

وأكد متحدث الداخلية أن تشديد الإجراءات يكون وفق ما تراه الجهات المختصة، مبيناً أنه لن يكون هناك منع للتجول في حال التزام المجتمع.