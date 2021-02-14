شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تغلق 5 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه وصل خلال 7 أيام 62 مسجدًا تم فتح 52 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة المصلين تحقيقاً لرسالة الوزارة.

ونصحت الوزارة المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، فيما جددت التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى المساجد، ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي؛ لحمايتهم من خطر كورونا.