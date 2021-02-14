شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة: تباعد يحقق مبدأ الخصوصية للمستخدم ولايلزم وجود إنترنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة أن تطبيق "تباعد" مهمته مشاركة نتيجة الشخص الذي يصاب بفيروس كورونا مع المخالطين عن طريق تلقى إشعار بذلك، مبينة أنه يحقق مبدأ الخصوصية للمستخدم ولايلزم وجود انترنت.

وقالت أن مشاركة التشخيص هي خدمة اختيارية يتيحها التطبيق، وإنها تساعد المخالطين على معرفة مخالطتهم لشخص مصاب؛ ولكن دون الكشف عن شخصية وبيانات المصاب، مبينة أنه يتطلب لمشاركة تشخيص بالإصابة بالفيروس؛ أن يدخل المصاب رقم الهوية وتاريخ الميلاد وذلك حتى يقوم التطبيق بتأكيد الإصابة من وزارة الصحة قبل إشعار المخالطين له خلال 14 يوماً السابقة بذلك.

وأشارت إلى أنه يقدم أيضاً خدمة اختيارية لمن يتم إشعارهم بالمخالطة، وهي خدمة مساعدة من وزارة الصحة، ويتطلب ذلك رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وتعبئة استمارة صحية، مؤكداً أنه سيتم تمرير بيانات الشخص مباشرة لوزارة الصحة بدون حفظها.