شكرا لمتابعة خبر عن بيان عاجل من أمانة الجوف بشأن حريق مبنى بلدية ‎القريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

نشب صباح اليوم الأحد، حريق بمبنى بلدية محافظة القريات، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر الحموان، أنه في تمام الساعة 10.40 دقيقة من صباح اليوم اندلع حريق بمبنى بلدية محافظة القريات، حيت تمت عملية إخلاء الموظفين من قبل إدارة الأمن والسلامة بالبلدية بوقت قياسي.

وأوضح أنه تم على الفور إبلاغ الدفاع المدني، الذي باشر الحادِث منذ لحظة وصوله وأخمد الحريق الذي انحصر في مستودع (5*10م)، مؤكدا أنه لم يصب أحد بأي أذى جراء الحريق.

وأشار إلى أنه تمت إحالة الحادِث لشرطة المحافظة لإكمال اللازم والكشف عن أسباب وقوع الحريق.