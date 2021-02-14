شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يصدم الجميع:" الحالات الحرجة بسبب كورونا في ارتفاع " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور، محمد العبدالعالي:" المملكة تؤكد من خلال قراراتها أن صحة الإنسان والفرد والمجتمع من أولى الأولويات ".

وأضاف محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" ‏نحن في فترة ثمينة لمواجهة إرتفاع الإصابات "، مشددا:" اجتهدوا في تطبيق الإجراءات ".

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وأوضح أن الاجراءات التي تم الإعلان عنها هي خطوة مهمة لتسطيح المنحنى، مردفا:" ‏لقاحات كورونا وصلت إلى المملكة ".

وتابع:" الحالات الحرجة بسبب كورونا في ارتفاع "، موضحا:" رصدنا ارتفاع في بعض مناطق المملكة، والبعض الآخر تحت السيطرة".