اخبار السعوديه

متحدث الصحة يصدم الجميع:" الحالات الحرجة بسبب كورونا في ارتفاع "

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يصدم الجميع:" الحالات الحرجة بسبب في ارتفاع " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور، محمد العبدالعالي:" المملكة تؤكد من خلال قراراتها أن صحة الإنسان والفرد والمجتمع من أولى الأولويات ".

وأضاف محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" ‏نحن في فترة ثمينة لمواجهة إرتفاع الإصابات "، مشددا:" اجتهدوا في تطبيق الإجراءات ".

وأوضح أن الاجراءات التي تم الإعلان عنها هي خطوة مهمة لتسطيح المنحنى، مردفا:" ‏لقاحات كورونا وصلت إلى المملكة ".

وتابع:" الحالات الحرجة بسبب كورونا في ارتفاع "، موضحا:" رصدنا ارتفاع في بعض مناطق المملكة، والبعض الآخر تحت السيطرة".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا