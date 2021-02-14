شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. افتتاح المسار الشمالي لشارع الأميرة البندري في حي السنابل بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

افتتحت أمانة جدة، اليوم الأحد، المسار الشمالي لشارع الأميرة البندري بحي السنابل جنوب المحافظة، تمهيداً للبدء في تطوير المسار الجنوبي، فيما يأتي التطوير للمسارين بطول 4 كم وعرض 60 متراً.

ومن جانبه، قال مدير عام الطرق والجسور في الأمانة المهندس صالح البخاري، أن أعمال توسعة الطريق تأتي ضمن مشروع سفلتة وإنارة شوارع وطرق أحياء في جنوب جدة، ويهدف إلى تحرير الحركة المرورية على الطريق الذي يشهد ازدحاماً مرورياً كونه المدخل الرئيسي لحي السنابل وعدد من الأحياء المجاورة.

وأوضح "البخاري" أن التوسعة ستحسن الخدمات على الطريق وتسهم في رفع مستوى الأمان والسلامة لسالكيه، مبيناً أن الأعمال الإنشائية تضمنت إنارة الطريق بعدد 200 عمود إنارة تشتمل على 400 فانوس LED بالإضافة لأعمال أرصفة وإنشاء جزيرة وسطية بعرض 4 أمتار وجزر خدمات بعرض 5 أمتار وجزيرة طرفية بعرض مترين.