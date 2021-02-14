شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوضح علاقة وخزات الصدر بمرض القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الاحد علاقة وخزات الصدر بمرض القلب .

وأكد الدكتور خالد النمر أن النغزات أو مايسمى وخزات الصدر التي تتنقل من مكان ﻵخر في الصدر ليست من القلب.

وقال خالد النمر أن النغزات عبارة عن ألم لثوانٍ بالقفص الصدري وينتقل من محل لآخر وهي ليست من القلب حيث إن الغالبية العظمى إما من العضلات او ارتجاع المريء او القلق.

كما طمأن الدكتور خالد النمر من يشعرون بآلام في القلب ، قائلاً : ليس كل ألم في القلب يحتاج قسطرة ، كما أن ليس كل تضيق في الشرايين يحتاج دعامة. ولكن تقييم وظيفة القلب وحالة المريض هو الذي يحدد الخطوة التالية.